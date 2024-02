Lenzing Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lenzing-Aktie liegt bei 60,92, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird auf der Basis der Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Die Dividendenrendite der Lenzing-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine negative Einschätzung der Dividendenpolitik der Lenzing-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Lenzing. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Stimmungsbarometers. Allerdings wird auch eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Lenzing-Aktie zu einem negativen Rating führen. Insgesamt wird die Lenzing-Aktie auf Basis dieser Indikatoren als "Schlecht" bewertet.