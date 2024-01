Lenzing Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Lenzing diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den negativen Aspekten rund um Lenzing, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, insbesondere sechs "Gut"-Signale. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal. Die Analyse der Anleger-Stimmung führt zu einer Gesamtbewertung "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Aktie von Lenzing im letzten Jahr eine Rendite von -40,48 Prozent, was 45,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 5,26 Prozent, wobei Lenzing aktuell 45,74 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Lenzing liegt der 7-Tage-RSI bei 64,23 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 49,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Lenzing weist mit einem KGV von 25,73 einen Wert über dem Branchendurchschnitt von 18 auf, was einer Abweichung von 36 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht".