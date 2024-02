Lenzing Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die österreichische Aktiengesellschaft Lenzing AG, die auf die Produktion von Zellstoff- und Faserprodukten spezialisiert ist, hat in jüngster Zeit einige Herausforderungen auf dem Aktienmarkt zu bewältigen. Die Dividendenrendite der Lenzing-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Lenzing-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,04 Prozent erzielt, was 43,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -4,4 Prozent, und Lenzing liegt aktuell 43,64 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild rund um die Lenzing-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet ergaben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Lenzing daher die Note "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Lenzing weist ein KGV von 25,73 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 18,52. Dies führt zu einer Überbewertung von 39 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.