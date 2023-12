Lenzing Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung und Aufmerksamkeit rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Lenzing zeigen sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lenzing bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Lenzing liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 18,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Lenzing also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") und der "Chemikalien"-Branche zeigt sich, dass Lenzing deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Mit einer Rendite von -40,48 Prozent liegt die Aktie mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse, die mittels trendfolgender Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt durchgeführt wird, zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine nahezu gleiche Entwicklung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lenzing also auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.