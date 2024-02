Lenzing Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung und das Interesse im Internet können die Meinungen über Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Bei Lenzing wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen weist ebenfalls eine negative Tendenz auf, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Lenzing derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,61 EUR, während der Kurs der Aktie bei 30,3 EUR um -28,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 34,18 EUR eine Abweichung von -11,35 Prozent. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Lenzing mit 0 Prozent um 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenzing mit 25,73 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 18 liegt. Dieser hohe Wert macht die Aktie als "teuer" und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Basis.