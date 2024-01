Lenzing Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Lenzing-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 42,95 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 30,75 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -28,41 Prozent vom GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 34,52 EUR, was einen Abstand von -10,92 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Lenzing-Aktie gibt es keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Lenzing in diesem Bereich daher mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Lenzing-Aktie eine Rendite von -47,5 Prozent auf, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite mit 47,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Lenzing in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Dennoch zeigt die Analyse aus den sozialen Medien 7 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung die Einschätzung "Neutral".