Lenzing-Aktie: Zeichen von Vertrauen in das Unternehmen

Lenzing plant eine umfassende Transformation. Die Firmenstrategie blickt in Richtung Nachhaltigkeit und es wurden neue Partnerschaften in der Textilbranche eingegangen, um die Produkte kooperativ nachhaltiger zu gestalten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie viel Umsatz und Gewinn diese Neuausrichtung dem Unternehmen langfristig einbringt. An der jüngsten Kapitalerhöhung von Lenzing beteiligten sich nicht nur CEO Stephan Sielaff, sondern auch Aufsichtsräte Franz Gasselsberger und Georg Liftinger – jeweils mit differierenden Einlagen.

Quartalsdaten von Lenzing erwartet am 02. August

Investoren sind gespannt auf die anstehenden Quartalsergebnisse des Unternehmens. Nach einer Kapitalerhöhung – welche allerdings nur geringes Interesse weckte – ist das Terrain nun bereit für eine Neubewertung von Lenzing’s Marktstellung. Aus...