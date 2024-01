Lenzing Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Anleger-Stimmung bei Lenzing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Es konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lenzing festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und Buzz bei Lenzing ebenfalls als neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Lenzing mit einer Rendite von -47,5 Prozent deutlich darunter. Auch im Branchenvergleich der "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Lenzing mit -47,03 Prozent weit unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Lenzing ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lenzing derzeit bei 42,95 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,75 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -28,41 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 34,52 EUR einen Abstand von -10,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lenzing somit eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.