Lenzing Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die österreichische Firma Lenzing hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie eine niedrigere Bewertung, da die Dividende bei 0% liegt, während der Durchschnitt bei 3,65% liegt. Daher ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht". Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Für Lenzing liegt der RSI bei 71,95, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 67,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht". Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Lenzing war überwiegend negativ, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht" aufgrund von acht konkret berechneten Signalen. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor und der Chemikalien-Branche liegt Lenzing deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie führt. Im vergangenen Jahr erreichte die Rendite -47,5%, während der Durchschnitt bei 0,94% liegt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Lenzing aufgrund der Dividendenrendite, des Relative Strength Index, der Stimmung auf sozialen Plattformen und der Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche.

Sollten Lenzing Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

