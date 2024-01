Lenzing Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Sentiment und Buzz rund um Aktien ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Falle der Aktie von Lenzing zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Lenzing erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lenzing eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sechs negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, weshalb Lenzing in der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lenzing im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,62 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,62 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI ist die Lenzing aktuell mit dem Wert 100 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 58, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Schlecht".