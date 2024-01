Lenzing Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Lenzing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -40,48 Prozent, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,72 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lenzing auch hier mit 46,2 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenzing beträgt 25, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" mit einem durchschnittlichen KGV von 18 als überbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Lenzing eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lenzing aktuell bei 45,74 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 33,6 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -26,54 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich eine Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein Abstand von -6,54 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".