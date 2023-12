Lenzing Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die österreichische Lenzing AG, ein führender Hersteller von Fasern und Chemiefasern, erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent. Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert keine klare Tendenz für die Lenzing-Aktie. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (30) als auch der RSI der letzten 25 Tage (51,27) deuten auf eine neutrale Lage hin. In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt sich eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen ist die Aufmerksamkeit für das Unternehmen gestiegen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage fällt die Bewertung neutral aus. Insgesamt wird die Lenzing-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Kriterien mit einem "Neutral"-Rating versehen.

