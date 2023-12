Lenzing Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Eine technische Analyse der Lenzing-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 47,24 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,25 EUR liegt, was einem Unterschied von -21,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (36,15 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+3,04 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lenzing-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Lenzing festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der Branche "Chemikalien" liegt die Rendite der Lenzing-Aktie deutlich darunter. Mit einer Rendite von -40,48 Prozent im Vergleich zu 1,6 Prozent in der "Chemikalien"-Branche erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lenzing-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Darüber hinaus zeigt der RSI25 eine längerfristige Betrachtung und ergibt ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Lenzing-Aktie.