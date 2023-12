Lenzing Aktie: Schlimme Zeiten!

Die österreichische Faserhersteller Lenzing hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,33 % liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Lenzing-Aktie sowohl eine "Schlecht"- als auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 36,4 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,75 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,08 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien, zeigt in den letzten zwei Wochen eine vorwiegend positive Diskussion über Lenzing. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen automatische Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält die Lenzing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, und es zeigt sich eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Daher wird Lenzing hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.