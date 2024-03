Lenzing Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Lenzing hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -1,5 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Lenzing eine Underperformance von -44,65 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent im letzten Jahr, und Lenzing lag 44,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) ist Lenzing unserer Meinung nach überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,73 gehandelt, was einen Abstand von 18 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,82 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Lenzing festgestellt werden. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb Lenzing auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lenzing-Aktie liegt bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (52,72) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lenzing.