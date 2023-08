Lenzing-Aktie: Mangelnde positive Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

Die Aktie von Lenzing zeigt einen Abwärtstrend, was traditionell ein Warnzeichen für Anleger ist. Die übliche Investment-Weisheit besagt, dass man nur in Wertpapiere investieren sollte, die eine konstante Aufwärtsbewegung aufweisen. Allerdings befindet sich die Lenzing-Aktie in einer Abwärtsphase mit ständig neuen Tiefpunkten und sinkenden Höhepunkten. Es stellt sich nun die Frage, ob spekulativ orientierte Anleger hier auf eine Wende hoffen können. Jedoch bieten die fundamentalen Fakten wenig Platz für Fantasien.

Keine ermutigenden Nachrichten für die Lenzing-Aktie

Auch Analysten zeigen sich gegenüber dem Unternehmen eher neutral eingestellt. Teresa Schinwald von der Raiffeisen Bank International AG äußerte kürzlich in ihrer Bewertung des Unternehmens Zurückhaltung und gab an, vorerst beobachten zu wollen statt aktiv zu...