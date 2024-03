Lenzing Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an acht Tagen die Diskussion, während an fünf Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In letzter Zeit wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Lenzing diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Genauer gesagt gab es 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation. Dadurch wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen mit den Gesamtbewegungen ins Verhältnis gesetzt werden. Der RSI der Lenzing liegt bei 61,36, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt den Zeitraum auf 25 Tage, und der RSI für die Lenzing liegt bei 53, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -50,43 Prozent erzielt, was 46,32 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,11 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -4,11 Prozent, und die Lenzing liegt aktuell 46,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Lenzing wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität gezeigt hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für Lenzing in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".