Lenzing Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die österreichische Faserhersteller Lenzing AG wird von Analysten als überbewertet im Vergleich zur Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 25,73, was einen Abstand von 36 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,94 bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Lenzing. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Lenzing eine "Neutral"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lenzing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 45,31 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,7 EUR liegt, was einer Differenz von -23,42 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 35,96 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt bei ähnlichen -3,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf langfristiger Basis und einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lenzing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 3,59 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.