Lenzing Aktie: Jetzt geht’s los!

Lenzing-Aktie: Ausschüttung und Anlegerstimmung im Fokus

Die Lenzing-Aktie weist in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien auf. Mit einer Dividende von 0 % liegt Lenzing 3,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 %. Aufgrund dieser Differenz erhält das Unternehmen derzeit eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Diskussion in den Social Media zeigt ein überwiegend positives Bild in Bezug auf die Lenzing-Aktie. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt, mit insgesamt zehn positiven und vier negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Lenzing daher eine Einschätzung von "Gut" von den Anlegern.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 38,33 EUR für den Schlusskurs der Lenzing-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 29,1 EUR, was einem Unterschied von -24,08 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen negative Abweichungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Lenzing-Aktie liegt bei 57,32, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 54,37 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt lässt sich die Gesamteinschätzung der Lenzing-Aktie als "Neutral" klassifizieren.