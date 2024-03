Lenzing Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Lenzing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass Lenzing derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Lenzing weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Lenzing somit für den RSI mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Lenzing mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,75 %) niedriger. Die Differenz von 3,75 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lenzing eingestellt waren. Es gab neun positive und vier negative Tage, sowie einen tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Lenzing daher eine "Gut"-Einschätzung. Es gab auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"). Da mehr Verkaufssignale zu verzeichnen waren, wird Lenzing in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt mit "Gut" bewertet.

Lenzing zeigt auch über einen längeren Zeitraum erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut".