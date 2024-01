Lenzing Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Lenzing im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist eine Rendite von -47,5 Prozent auf, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Lenzing mit 48,44 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Lenzing mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (3,65 %) niedriger, was zu einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten führt. Daher kann die Ausschüttung aktuell als "Schlecht" eingestuft werden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 71,95 Grundlage für die Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 67,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenzing beträgt aktuell 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 18 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Lenzing damit Stand heute überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.