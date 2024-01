Lenzing Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Derzeit wird die Aktie von Lenzing anhand verschiedener Kriterien bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 25 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 25,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Lenzing zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 37 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Einschätzung hin. Mit einem aktuellen Kurs von 30,75 EUR liegt die Aktie 10,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -28,41 Prozent. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Beobachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht und auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Beurteilung von Anlegerstimmungen ergibt ein gemischtes Bild. Zwar waren die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Die Handelssignale ergeben zudem eine negative Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Lenzing, wobei fundamentale und technische Analysen auf eine negative Entwicklung hindeuten, während soziale Faktoren ein etwas positiveres Bild zeichnen.