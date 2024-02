Lenzing Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Lenzing-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 39,76 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 30,9 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -22,28 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 32,52 EUR liegt, ergibt sich eine Abweichung von -4,98 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lenzing festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Lenzing für diese Stufe daher ein "Neutral".

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen sind die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung überwiegend positiv war, und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgriffen. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung. Somit wird Lenzing hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Lenzing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -3,8 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -46,63 Prozent im Branchenvergleich für Lenzing. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,8 Prozent hatte, lag Lenzing 46,63 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.