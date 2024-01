Lenzing Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Lenzing ist derzeit mit einem Kurs von 30,75 EUR um -10,92 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -28,41 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz als weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie betrachtet. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher wird Lenzing für diesen Faktor die Einschätzung "Gut" zugeschrieben. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ist Lenzing somit ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf Lenzing wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als neutral bewertet, da er bei 40,63 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,93, was darauf hinweist, dass Lenzing hier als überkauft eingestuft wird. Somit erhält Lenzing eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 25,73, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Lenzing 25,73 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 37 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche, der momentan bei 18 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel somit als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.