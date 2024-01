Lenzing Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Aktienkurs von Lenzing hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,48 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -44,6 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 4,12 Prozent gestiegen sind. Im "Materialien"-Sektor betrug die mittlere Rendite 4,12 Prozent, was bedeutet, dass Lenzing 44,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Lenzing derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hingegen verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,62 Prozent, was zu einer Differenz von -3,62 Prozent zur Lenzing-Aktie führt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bei Lenzing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen thematisiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Analyse zeigt 3 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lenzing-Aktie am letzten Handelstag bei 33,6 EUR lag, was einem Unterschied von -25,38 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 45,03 EUR entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine Unterperformance hin, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.

Insgesamt erhält die Lenzing-Aktie aufgrund ihrer Performance, Dividendenpolitik, Anleger-Stimmung und technischen Analyse eine negative Einschätzung.