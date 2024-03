Lenzing Aktie: Augen auf!

Die Lenzing AG schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,56 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -50,43 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 45,82 Prozent darstellt. Auch im Branchenvergleich der Chemikalienbranche liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,61 Prozent, während Lenzing aktuell um 45,82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lenzing AG beträgt derzeit 25,73, was 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit aus heutiger Sicht überbewertet macht. Daher erhält Lenzing in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. In der technischen Analyse wird die Lenzing derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs der Aktie sowohl um -32,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) als auch um -15,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

