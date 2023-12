Lenzing Aktie: Augen auf!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Lenzing ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 0 schlechte und 9 gute Signale festgestellt wurden. Dies führt zu einer positiven Empfehlung auf dieser Stufe, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Lenzing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem schlechten Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 47,95 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 33,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,93 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 36,22 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird Lenzing auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Branchenvergleich erzielte Lenzing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,48 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 0,44 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,92 Prozent im Branchenvergleich für Lenzing. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 0,44 Prozent im letzten Jahr um 40,92 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Lenzing-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.