Lentuo InternationalADR Aktie: Was wird das noch werden?

Lentuo: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und Dividende

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lentuo wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Lentuo in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Was die Fundamentaldaten betrifft, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 0, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Lentuo 0 Euro zahlt. Dies ist 100 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Lentuo auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Lentuo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende ist Lentuo bei einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,38 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.