Lens Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI der Lens liegt bei 39,6, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Lens bei 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Lens eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Lens auch in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Lens beträgt 1,47 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Lens eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Lens mit einer Rendite von 20,64 Prozent mehr als 6 Prozent darüber. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,76 Prozent, wobei Lens mit 0,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Lens ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.