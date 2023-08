Lenovo: Erwartete Quartalszahlen und Prognosen - Leichter Umsatzrückgang & Aktienkurs-Anstieg möglich

Lenovo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Technologie und bietet eine Vielzahl von Produkten und Services an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Quarry Bay, Hongkong, und wird in 62 Tagen seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorlegen.

Für Aktionäre und Analysten ist das Ergebnis dieser Quartalsbilanz von großem Interesse. Aktuell wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im 2. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 2,02 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Rückgang auf 1,98 Mrd. EUR gerechnet wird.

Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -48,40% verringern und bei rund 32,95 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Umsatzrückgang von -13,40% sowie einen Gewinnrückgang von -13,70% auf rund 68,83 Mio. EUR.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese...