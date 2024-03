Lenovo Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Analyse von Lenovo zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Stimmung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Lenovo weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 15,11 und liegt damit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Aktie von Lenovo im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,72 Prozent erzielt, was 47,3 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt Lenovo mit 47,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.