Lenovo Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenovo beträgt 14 und liegt damit unter dem Durchschnittswert der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (KGV von 53,71) um etwa 72 Prozent. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Lenovo daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann die Aktivität von Lenovo über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Lenovo eine Dividendenrendite von 4,45 % aus, was 1,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,57 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und Lenovo erhält in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 10,3 HKD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lenovo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen (8,43 HKD) liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,44 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt und die Lenovo-Aktie erhält auch hierfür eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt wird die Lenovo-Aktie anhand der verschiedenen Kriterien als unterbewertet betrachtet, mit Ausnahme der Dividendenrendite, die als niedrig eingestuft wird.