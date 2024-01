Lenovo Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Dividendenrendite für Lenovo beträgt derzeit 4,45 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt von 4,96 Prozent nur leicht darunter liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Lenovo zahlt. Dies ist 72 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 53, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird. Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lenovo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,61 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,58 HKD liegt, was einer Differenz von +22,88 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 9,88 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+7,09 Prozent). Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie sowohl für die einfache Charttechnik als auch insgesamt positiv bewertet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Lenovo mit einer Rendite von 60,9 Prozent eine überdurchschnittliche Entwicklung gezeigt. Ebenso übertrifft Lenovo die mittlere Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche von -13,94 Prozent deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

