Lenovo-Aktie: Das ist eine Überraschung!

Für Lenovo stehen bald wieder Zahlen ins Haus. Das Unternehmen wird am 10.08. seinen Quartalsbericht für das 1. Vierteljahr veröffentlichen. Was haben Aktionäre zu erwarten in Bezug auf Umsatz- und Gewinnentwicklung? Welchen Einfluss wird die Bilanz auf die Lenovo-Aktie haben? Für Aktionäre heißt es noch 6 mal schlafen, bis Lenovo die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Auch Analysten sind gespannt auf… Hier weiterlesen