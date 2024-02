Lenovo Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Lenovo hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 60,9 Prozent erzielt, was mehr als 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Aktien im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Selbst im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -20,33 Prozent verzeichnete, hat Lenovo mit einer Rendite von 81,23 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Lenovo derzeit eine Rendite von 4,45 % auf, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 % für "Computer & Peripheriegeräte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lenovo-Aktie bei 8,69 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 8,12 HKD liegt, was einem Abstand von -6,56 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,74 HKD verzeichnet die Aktie einen Abstand von -16,63 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenovo derzeit bei 14,99 liegt, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" mit einem KGV von 52,57. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.