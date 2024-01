Lenovo Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für die Lenovo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse mit einer längerfristigen Betrachtung. Auf dieser Basis ist Lenovo weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Lenovo.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Lenovo als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,99 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53,8 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Lenovo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,9 Prozent, was im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -13,98 Prozent in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" eine Outperformance von +74,88 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Lenovo mit einer Rendite von 71,22 Prozent über dem Durchschnittswert von -10,32 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lenovo eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und sieben negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Lenovo daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt ergibt sich für Lenovo somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.