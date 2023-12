Lenovo Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Anleger-Stimmung bei Lenovo ist laut Meinungen in Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen dominierten laut Auswertungen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Lenovo bei 8,35 HKD liegt, während die Aktie selbst auf 10,24 HKD gestiegen ist. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +22,63 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 9,25 HKD liegt, schneidet die Aktie mit einem Abstand von +10,7 Prozent gut ab. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Dividendenrendite von Lenovo liegt derzeit bei 4,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Lenovo eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.