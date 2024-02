Lenovo Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Lenovo diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen zu finden waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Lenovo, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,61 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Lenovo-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-10,74 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Lenovo in den vergangenen Monaten eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Lenovo damit ein "Schlecht"-Wert.

In Bezug auf die Dividende schüttet Lenovo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt. Die Differenz beträgt 1,16 Prozentpunkte (4,45 % gegenüber 5,61 %).