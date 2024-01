Lenovo Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie von Lenovo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 14,99, was 73 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte" von 55,39. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Lenovo 4,45 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 4,96 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Lenovo eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lenovo hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Lenovo ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der langfristige 200-Tage-Durchschnitt der Lenovo-Aktie bei 8,69 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,96 HKD liegt, was einer Abweichung von +14,61 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält Lenovo eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,99 HKD, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert bei -0,3 Prozent Abweichung. Daher wird die Aktie in diesem Fall neutral bewertet.

Zusammenfassend wird die Aktie von Lenovo auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.