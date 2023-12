Lenovo Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Aktienanalyse von Lenovo basierend auf technischer, branchenübergreifender und fundamentaler Analyse sowie Sentiment und Buzz zeigt gemischte Ergebnisse.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lenovo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 8,3 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,81 HKD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +18,19 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Bewertung als "Gut", da der letzte Schlusskurs (9,12 HKD) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,57 Prozent Abweichung) liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Lenovo mit einer Rendite von 60,9 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 67 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -13,18 Prozent aufweist, liegt Lenovo mit 74,08 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Lenovo 14,99 Euro zahlt. Dies ist 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Lenovo-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.