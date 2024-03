Lenovo Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Lenovo ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lenovo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,55, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte hat Lenovo auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,26 %, was 1,32 Prozentpunkte weniger ist als die üblichen 5,58 % in der Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Lenovo konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lenovo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die Diskussion überwiegend positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.