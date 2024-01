Lenovo Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Derzeit wird die Aktie von Lenovo als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14 liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Wertentwicklung der Branche "Computer & Peripheriegeräte" hat Lenovo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 60,9 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -13,94 Prozent liegt. Auch das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den letzten zwei Wochen vor allem positive Diskussionen über die Aktie stattfanden. Aufgrund dieser Faktoren erhält Lenovo insgesamt ein "Gut"-Rating. In Bezug auf die Dividendenrendite erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Rendite bei 4,45 Prozent liegt und somit nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 4,96 Prozent liegt.