Lenovo Aktie: Knallt es bald?

Die chinesische Computerfirma Lenovo hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben, die gegenüber dem Branchendurchschnitt niedriger ausfällt. Basierend auf den aktuellen Kursen liegt die Dividendenrendite bei 4,26 %, was 1,29 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt der RSI von Lenovo bei 56,1. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 35. Insgesamt wird Lenovo in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lenovo derzeit einen Wert von 15 auf. Das bedeutet, dass die Börse 15,11 Euro für jeden Euro Gewinn von Lenovo zahlt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 ist dies eine Unterbewertung um 72 Prozent. Auf Grundlage des KGV wird Lenovo daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, also die Stimmung rund um die Aktien, zeigt Lenovo eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung für Lenovo weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Lenovo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".