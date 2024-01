Lenovo Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf ins Verhältnis zueinander. Für Lenovo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40,51 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41 an, dass Lenovo weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "neutralen" Rating führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lenovo derzeit bei 4 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lenovo eine Bewertung von "schlecht" von unseren Analysten.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Lenovo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,9 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" im Durchschnitt um -13,17 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +74,07 Prozent für Lenovo bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -10,25 Prozent im "Informationstechnologie"-Sektor liegt Lenovo mit einer Überperformance von 71,15 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Lenovo ein Rating von "gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lenovo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,53 HKD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 10,7 HKD liegt, was einer Differenz von +25,44 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie ein Rating von "gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,74 HKD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+9,86 Prozent), was ebenfalls zu einem "guten" Rating führt. Insgesamt wird die Lenovo-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher mit einem Rating von "gut" bewertet.