Lenovo Aktie: Kann das wirklich sein?

In den letzten 12 Monaten konnte Lenovo eine Performance von 60,9 Prozent erzielen, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die im Durchschnitt um -14,53 Prozent gefallen sind, eine Outperformance von +75,44 Prozent darstellt. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei -13,75 Prozent, wobei Lenovo 74,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Lenovo ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lenovo als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 72,14, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 50,5 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine weitere Einschätzung liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Lenovo zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch im betrachteten Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse der Lenovo-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 8,67 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,76 HKD (+12,57 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,96 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-2,01 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lenovo-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.