Lenovo Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI von Lenovo liegt bei 77,38, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und deshalb als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Lenovo daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen konnte bei Lenovo eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Lenovo für diese Stufe daher ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lenovo. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Lenovo weist mit einem Wert von 14,99 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 56,34, was einer Unterbewertung von 73 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.