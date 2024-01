Lenovo Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Lenovo zeigte sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität hat zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitestgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Lenovo als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lenovo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 72,14 und für den RSI25 von 50,5, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 8,67 HKD für die Lenovo-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,76 HKD, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Lenovo beträgt 4,45 Prozent, was eine neutrale Bewertung von unseren Analysten erhält.

Die Aktie von Lenovo erhält somit gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, was eine neutrale Gesamtbewertung ergibt.