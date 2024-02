Lenovo Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Technologiekonzern Lenovo schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 4,45 % liegt Lenovo 1,16 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 5,61 % in der Branche Computer & Peripheriegeräte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Lenovo beträgt derzeit 27,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Gut". Eine Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Lenovo nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte. Daher wird Lenovo für diesen Faktor als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Lenovo daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -1,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt aktuell bei 9,59 HKD, was zu einem Abfall des letzten Schlusskurses um 10,74 Prozent führt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.