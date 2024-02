Lenovo Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Der Technologiekonzern Lenovo wird anhand fundamentaler Kriterien bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,63 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Lenovo in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Lenovo in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,9 Prozent erzielt, während die Branche im Durchschnitt um -20,83 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +81,73 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 36,88 Punkten, was bedeutet, dass die Lenovo-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass Lenovo weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Lenovo anhand fundamentaler Kriterien unterbewertet ist, jedoch eine starke Performance im Branchenvergleich aufweist. Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Aktie derzeit als neutral einzustufen ist.