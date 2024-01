Lenovo Aktie: Enormes Potenzial ....

Lenovo-Aktie: Bewertung im Branchenvergleich

Die Lenovo-Aktie zeigt momentan eine Dividendenrendite von 4,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,51 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Lenovo mit einer Rendite von 60,9 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -14,46 Prozent in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lenovo liegt bei 60,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Lenovo bei 14,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Insgesamt zeigt die Lenovo-Aktie gute Entwicklungen im Vergleich zur Branche "Computer & Peripheriegeräte" und erhält Bewertungen von "Schlecht" in der Dividendenrendite-Kategorie, "Gut" in der Branchenvergleich Aktienkurs-Kategorie und "Neutral" in der Relative Strength Index-Kategorie. Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet.